Кредиторы ждут начала неплатежей по ипотеке: «С реальными трудностями столкнемся в июне, июле и августе»

Ограничительный «коронавирусный» режим и последовавшее падение доходов населения, занятых в некоторых отраслях, еще не спровоцировали рост неплатежей по ипотеке. Но кризисные ситуации впереди. Об этом сегодня заявили директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров и исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев.

«Роста задолженности по ипотечным платежам в марте и апреле не произошло. Да, люди интересовались кредитными каникулами, но пока не воспользовались ими, оставили этот вопрос на потом. С реальными трудностями платежеспособности мы столкнемся в июне, июле, августе. Когда точно будет ясно, как и какие сферы экономики выходят из изоляции и в какой новой экономической реальности мы будем находиться. По нашему кредитному портфелю – 7-9% заинтересовались каникулами, но ни один пока не подал требование о предоставлении кредитных каникул», – сказал Комаров.

По мнению Галеева, это может быть связано с тем, что за апрель люди еще получали заработную плату в полном объеме и де-факто падения доходов пока не произошло, поэтому заявки на ипотечные каникулы им просто нечем подкрепить. «Период времени прошел небольшой – это и сказывается на количестве обратившихся за ипотечными каникулами. Сокращение доходов начнется с мая, а показать документы о сокращении доходов на 30% мы сможем в июне-июле», – отметил он.

Представитель УПН напомнил, что кредитные каникулы – не избавляют от платежей вовсе. Заплатить за месяцы простоя придется, но позже. «Долг в течение этого периода не снижается, он растет за счет процентов. Если есть острая потребность использовать ипотечные каникулы, то желательно делать это непродолжительное время», – сказал он.

Комаров, в свою очередь, напомнил, что кредитные каникулы предоставляются один раз за весь срок кредита на период до шести месяцев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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