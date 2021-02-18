В год пандемии выдача ипотеки на Среднем Урале выросла на 21%

В Свердловской области физлица в 2020 году стали чаще брать кредиты, особенно серьезно вырос объем ипотечного кредитования. Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, рост составил 21%. Главным образом этому способствовала программа льготной ипотеки под 6,5%. При этом просрочка снизилась и составляет 0,8%.

В Банке России не ожидают, что население не справится с выплатами кредитов на жилье. «Мы внимательно следим за политикой кредитных организаций, в том числе с точки зрения управления рисками. Ипотеки с низким первоначальным взносом выдавалось не много, мы не видим, чтобы смягчились требования к заемщику, наоборот, в начальный период коронавируса даже усиливались требования. Но полностью исключать [рост просрочки] нельзя, учитывая, что пока не восстановилась еще тенденция к росту доходов», – прокомментировал Марданов.

С его прогнозом согласны и банкиры. УБРиР за прошлый год увеличил выдачу ипотеки на 50%. Управляющий директор центра развития розничного бизнеса УБРиР Елена Орлова отметила, что никаких предпосылок к тому, что эти люди в будущем массово перестанут платить, нет, – ипотека сложный продукт, оценка заемщиков происходит тщательно. «Вообще ипотека в некотором роде уникальный продукт. Мы делали опрос, спрашивали: есть ли у вас кредит? Ответ: «Нет». А ипотека? «Да». Ее даже кредитом не считают, это средство купить жилье. Потерять жилье – последнее, что готов сделать клиент в своей жизни. Уровень просрочки ипотеки всегда низкий», – добавил директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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