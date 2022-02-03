Очередной рекорд: банки выдали ипотеки на 170 миллиардов рублей – на 21% больше, чем годом ранее

В Свердловской области в 2021 году объем ипотечных кредитов вырос на 21%, всего уральцам банки выдали 170 миллиардов рублей.

«Выдано рекордное количество кредитов. Из 170 миллиардов рублей 46 миллиардов – льготная ипотека. Доля в общей структуре кажется невысокой, но важно понимать, что льготные программы распространялись только на первичную ипотеку. И, соответственно, если брать только рынок первичного жилья, там льготная ипотека превысила 80%. Это способствовало тому, что снизилась процентная ставка. В течение 2021 года средняя минимальная ставка на первичном рынке была 5,6%, на вторичном – 8%. В декабре ставки уже повысились: минимальные были 6,2 и 9% соответственно. И ставки продолжают расти – как ответ на растущую инфляцию», – рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Финансирование строительного сектора тоже продолжало развиваться. В 2021 году были раскрыты уже 12 тысяч эскроу-счетов (то есть достроенные дома сданы в эксплуатацию) на сумму 42 миллиарда рублей. И вновь открыто 25 тысяч эскроу-счетов.

«Сейчас с использованием системы эскроу-счетов строится 198 домов в Свердловской области – это 80% от всех строящихся домов», – добавил Рустэм Марданов.

Что касается прогнозов на 2022 год, то эксперты уверены: рост ставок по ипотеке не приведет к отсутствию клиентов у банков. «Мы считаем, что ипотечные кредиты по-прежнему будут развиваться более ускоренными темпами по сравнению с другими кредитами физлицам. Ждем рост 10-15% в 2022 году. Конечно, будет некоторое снижение темпов выдачи, но это не значит снижения абсолютных цифр выдачи ипотеки», – отметил Рустэм Марданов.

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин выразил мнение, что снижение темпов выдачи ипотеки точно будет. Потому что уже сегодня один из ключевых игроков – Сбербанк – повысил ставку на вторичное жилье до 10%. «Это некая психологическая грань для заемщика, после которой уже сложнее принять решение взять ипотеку. Коллеги не исключают, что ставки Центробанка еще повысятся, тогда и ставка ипотеки вырастет», – прокомментировал Евгений Болотин, отвечая на вопрос «Нового Дня». При этом он считает, что сокращения абсолютного объема выданной ипотеки, может, и не будет, но вот количество выданных кредитов в 2022 году точно сократится.

Как ранее писал «Новый День», цены на жилье в Свердловской области растут уже более полутора лет. На вторичке квадратный метр стоит почти 96 тысяч рублей, на первичном рынке – приближается к 110 тысячам. Какие квартиры покупали уральцы в 2021 году, наше агентство писало здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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