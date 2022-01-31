За первый месяц 2022 года квартиры в Екатеринбурге подорожали еще на 2,5%

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке продолжает расти. За первый месяц 2022 года цена увеличилась на 2,5%, почти до 96 тысяч рублей. В центре города метр стоит свыше 124 тысяч рублей, на окраинах – около 60 тысяч.

«Средняя цена квадратного метра составляет 95 982 рублей. Ценовой показатель вырос на 1,1% за неделю, за месяц – на 2,5%. За год средняя цена выросла на 20,1%, текущий показатель в очередной раз становится рекордным для вторички, сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости.

Дорожают абсолютно все квартиры: и в центре, и на окраинах, и старые хрущевки, и современная застройка. Например, в центре за месяц метр жилья стал дороже на 1,3% (124 476 рублей), в приближенных районах – на 1,8-2,8% (102 867 рублей), в самых отдаленных районах – на 1,5% до уровня 59 664 рублей за метр. Средний срок экспозиции квартир составляет сегодня 3,5 месяца. Выбор у потенциальных покупателей невелик: в базе УПН – 3410 объектов, что на четверть меньше, чем год назад.

Напомним, ранее «Новый День» нашел в объявлениях самую дешевую и самую дорогую квартиру на вторичке Екатеринбурга. Менее чем за миллион рублей можно купить квартиру-комнату в малосемейке с собственным санузлом, но площадью 12-15 квадратных метров. А за 50 миллионов рублей выставлена 4-комнатная квартира в ЖК «Антарес» площадью 191 квадратный метр. Жилье отделано современными материалами в стиле арт-деко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»