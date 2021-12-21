Квартира за миллион и за 50 миллионов: как выглядит самое дешевое и самое дорогое жилье на рынке Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжают расти цены на жилье, но формально до сих пор можно найти квартиру ценой до 1 миллиона рублей. Правда, по факту это будет комната со своим санузлом, причем иногда душ стоит прямо посреди спальни (она же кухня и прихожая). Дорогого жилья тоже много. На сегодняшний день самый дорогой объект – 4-комнатная квартира в ЖК «Антарес» площадью 191 квадратный метр.

Квартиру на вторичном рынке мы смотрели по базе Уральской палаты недвижимости. Сегодня там можно найти чуть меньше десятка квартир, стоимостью до 1 миллиона рублей. По документам это действительно квартира, по факту чаще всего – комната в малосемейке коридорного типа. Но внутри заведены коммуникации: устроен санузел с душем и кухонная зона.

Самый дешевый объект сегодня – это квартира площадью 12,8 квадратных метра на Компрессорном (улица Хвойная, 76,1). Жилье расположено в доме 1969 года постройки, на пятом этаже из пяти. В объявлении подчеркивают, что по статусу это действительно квартира. Это важно, потому что некоторые банки не кредитуют комнаты и доли, а на такой объект можно будет взять ипотеку. Судя по фотографиям, унитаз в этой квартире расположен в отгороженном помещении. А вот душевая кабина установлена прямо посреди комнаты. Напротив – диван и кухонная зона (без раковины). Для сравнения: здесь же в Компрессорном квартира-студия в относительно новом в ЖК «Хрустальные ключи» (сдан в 2018 году) стоит 1,9 миллиона рублей – за 23 квадратных метра.

За 900 тысяч можно купить более подходящий для проживания вариант, нежели комната с душем, – квартиру площадью 13 квадратных метров на Уктусе. Здесь душевой поддон находится в санузле, а в кухонной зоне есть раковина.

Интересно, что подобные варианты – квартиры в бывших общежитиях и малосемейках в приближенных к центру районах стоят уже в районе 1,7 миллиона рублей. Например, такие предложения есть в доме на улице Нагорной – до площади 1905 года на трамвае ехать не более 15 минут. За 1,68 миллиона рублей здесь предлагают «квартиру-студию» 13,2 квадратных метра. А за 1,75 миллиона можно взять жилье побольше – 16 квадратных метров.

В поселке Северка, который формально относится к Екатеринбургу, за 950 тысяч рублей предлагают к продаже полноценную двушку 46 кв.м. Она расположена в деревянном доме 1955 года постройки на первом этаже из двух. Бонусом идет «собственный приусадебный участок с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками, а участке две теплицы, баня», – говорится в объявлении.

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке, судя по базе данных УПН, стоят от 40 до 50 миллионов рублей. Например, за 45 миллионов можно купить трехуровневый пентхаус с двумя террасами на улице Никонова, 21 – это рядом с Храмом-на-Крови. На площади 347 квадратных метров разместились 5 комнат (жилая площадь 300 метров). Ремонта здесь нет, продавцы предлагают создать собственную планировку под индивидуальный проект и дизайн.

С ремонтом продают самое дорогое жилье на сегодняшний день. В ЖК «Антарес» на 20 этаже разместилась 4-комнатная квартира площадью 191 квадратный метр. За нее просят 50 миллионов рублей. «В квартире произведены ремонт и отделка высококачественными материалами в стиле арт-деко с привлечением известного дизайнера и профессиональных строителей и отделочников», – говорится в объявлении. Есть системы кондиционирования, охранная, пожарная сигнализация плюс защита от протечек отопления, программируемая ночная подсветка, теплые полы и прочее. Квартиру продают с мебелью.

Как ранее писал «Новый День», стоимость жилья на вторичном рынке растет без остановок уже больше года. На этой неделе она побила очередной рекорд: метр в среднем стоит уже 93 тысячи рублей. На первичке – более 105 тысяч рублей. Кстати, на первичке тоже покупают квартиры-малютки. С начала 2021 года по договорам долевого участия таких было продано около 1000.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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