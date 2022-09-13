В Екатеринбурге вырос спрос на квартиры средней площади: с рынка уходят инвесторы, покупавшие студии под сдачу

В Екатеринбурге структура спроса на рынке новостроек перераспределилась в сторону более просторных квартир. Средняя площадь покупаемых квартир сейчас – около 50 квадратных метров. С рынка постепенно уходят инвесторы, которые покупали студии под сдачу или для перепродажи, а также те, кто пытался сохранить накопления посредством покупки недорогого жилья.

«На рынке новостроек в первом квартале 2022 года было много инвестиционной составляющей. Был спрос на квартиры компактные, квартиры самые дешевые. Одни покупали их ради инвестиций, другие старались сохранить свои деньги, маткапитал, при этом средств хватало только на небольшие объекты, – рассказал «Новому Дню» руководитель Аналитического центра Уральской платы недвижимости Михаил Хорьков. – Когда во втором квартале продажи на рынке снизились, этот фактор с рынка ушел. Постепенно структура спроса сместилась к более просторным квартирам. На рынке сейчас остались в основном покупатели с реальным запросом – на расширение жилья, покупку квартиры для семьи и так далее».

По словам эксперта, средняя площадь квартир, купленных в новостройках, в Екатеринбурге планомерно снижалась несколько лет. В 2021 году она составляла 48 квадратных метров. Сейчас увеличилась до 50.

Цена квадратного метра в новостройках в последние месяцы колеблется не сильно. По данным на начало сентября, она составляет более 121 тысячи рублей.

Как ранее писал «Новый День», восстановление первичного рынка недвижимости в Екатеринбурге началось в июне. Тогда стало расти количество заключенных договоров долевого участия на приобретение строящегося жилья. На это повлияло снижение ключевой ставки ЦБ РФ, а также возвращение льготной ипотеки почти к показателям 2021 года. Эксперты полагают, что уровень продаж на рынке новостроек восстановится примерно за два года – намного быстрее, чем после кризиса 2014 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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