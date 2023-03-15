Рынок вторичного жилья продолжает молодеть: количество новых квартир выросло до рекордных 13%

В Екатеринбурге инвесторы, которые в прошлые два года активно покупали квартиры на стадии строительства, продают свои объекты. Это привело к дальнейшему омоложению рынка вторичного жилья и росту средней цены. Сегодня 13% всех лотов на вторичке – в домах, построенных за последние два года. Это рекордное количество за все время.

«В марте на вторичном рынке жилья доля квартир, введенных в эксплуатацию в 2021-22 годах, составляет около 13%. Не все из них являются «инвесторами», но многие. Доля квартир, построенных в предыдущие 2 года, достигла максимального уровня. В 2018-2019 годах она была на уровне 6-9%, в 2020-2022 годах – около 9-10%», – сообщил глава аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем телеграм-канале Reburg.

Все больше в продаже квартир в домах, построенных после 2010 года, – 38% из более 3500 объектов. Изменение структуры вторичного рынка (сокращение доли «старого фонда»), в свою очередь, приводит и к повышению ценника. По последним данным, средняя стоимость квадратного метра выросла до 105 124 рублей (+1,1% за месяц, + более 7% за год).

Добавим, что интерес к покупке инвестиционных квартир начал снижаться еще осенью 2022 года. Эксперты прогнозируют, что общий объем предложения на рынке новостроек сократится к концу года на 10%. Сейчас в продаже – рекордные 41,5 тысячи объектов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»