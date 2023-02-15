Объем предложения на рынке новостроек к концу года снизится на 10%

Эксперты прогнозируют сокращение количества квартир на первичном рынке в 2023 году. Застройщики будут корректировать планы по началу строительства новых очередей жилых комплексов, потому что сегодня много непроданного жилья.

Напомним, к концу 2022 года Екатеринбург побил рекорд по количеству нереализованных квартир на первичном рынке: на разной стадии строительства было около 42 тысяч объектов. За первый месяц 2023-го их количество снизилось до 40 тысяч, а к концу года уменьшится на 10%, рассказал глава аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«Пик по количеству предложений на первичном рынке мы прошли или пройдем в ближайшие месяцы. Из 40 тысяч квартир, которые предлагаются сейчас, в эксплуатацию сданы только 4200, но цифра растет. И если она продолжит расти, мы увидим замедление инвестиций в следующие очереди проектов. Не имеет смысла запускать в строительство следующую очередь жилого комплекса, когда у тебя не распроданы достроенные квартиры, – отметил Михаил Хорьков на круглом столе в Екатеринбурге. – По итогам года процентов на 10% снизится объем предложений по новостройкам. Выбор для покупателей по-прежнему будет широкий, но вряд ли обновим пиковые показатели».

Девелоперы считают, что перенасыщенность рынка может наступить не в этом году, но к 2024-2025 годам.

«В том году в Екатеринбурге построили 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а продали 1 миллион. Остальное – на склад. И так не первый год. В какой-то момент будет затоварка. Эти квартиры – это не актив, это пассив. И что мы делаем в таком случае? Снижаем цену, начинаем распродавать, когда видим, что для нас это становится критичным, – пояснил директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных. – Но то, что вводится сегодня, начали строить еще 2,5 года назад. Резко затормозить процесс нельзя. Думаю, что в 2023 году по городу еще продадим 1 миллион квадратных метров жилья. Возможно, критический объем «склада» квартир будет в 2024-2025 годах».

При этом Екатеринбург на текущий момент – на четвертом месте в России по объему строительства. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. И на четвертом же месте по количеству заключенных договоров долевого участия. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке на начало текущего года составляет около 120 тысяч рублей.

«Екатеринбург продает в три раза меньше, чем Москва, но в четыре раза больше Казани, в пять раз больше Нижнего Новгорода. Масштабы и емкость рынка существенно выше, чем в среднем по стране», – добавил Михаил Хорьков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»