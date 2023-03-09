За месяц в Екатеринбурге продали 1600 квартир в новостройках – на четверть меньше, чем год назад

В феврале в Екатеринбурге было заключено около 1600 договоров долевого участия на покупку квартир в новостройках. Это на 27% меньше, чем в 2022 году, но результат эксперты назвали «обнадеживающим». Такой показатель говорит о том, что на рынке еще есть резерв для привлечения новых покупателей.

«С учетом повышенного спроса на новостройки в декабре 2022 года, никто не ждал результативного начала 2023 года. Провал по числу договоров долевого участия в строительстве в январе 2023 года не удивил. От февраля заметной динамики также не ждали. Но его итоги оказались обнадеживающими», – пишет глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости и представитель аналитической платформы bnMAP.pro в Екатеринбурге Михаил Хорьков в своем канале Reburg.

По статистике bnMAP.pro, в феврале в Екатеринбурге было совершено около 1600 сделок по ДДУ, что на 27% меньше февраля 2022 года, но – на уровне 2021 года.

«Достигнутый в феврале показатель свидетельствует о том, что на рынке Екатеринбурга сохраняются резервы для вовлечения в рынок новых покупателей. Сделки последнего месяца – это результат работы уже с новыми условиями льготных программ и теми покупателями, которые прияли решение выйти на рынок в 2023 году», – говорит Михаил Хорьков.

Как и в конце прошлого года, на рынке новостроек Екатеринбурга сохраняется огромный объем непроданных квартир – около 41,5 тысячи. Это и объекты на стадии котлована, и уже сданные в эксплуатацию. Условий для роста цен на рынке эксперты пока не видят, но возможны скидки у отдельных девелоперов.

Что касается вторичного рынка, здесь цены на квартиры продолжают медленно, но расти. За месяц стоимость квадратного метра прибавила 0,7% и сегодня составляет 104 823 рублей. В продаже сейчас – около 3 570 квартир, сроки экспозиции удерживаются на уровне 4 месяцев.

Как ранее писал «Новый День», к концу 2023 года количество выставленных на продажу квартир в новостройках может снизиться на 10%. Девелоперы не будут запускать строительство следующих очередей жилых комплексов, пока не продадут уже достроенные объекты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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