«Индекс кранов» в Екатеринбурге после падения вырос: девелоперы строят новые жилые комплексы

Весной «индекс кранов» в Екатеринбурге вырос до 149 – это больше, чем в конце прошлого года, когда показатель упал до минимума за полтора года. Девелоперы выводят на рынок новые проекты, запланированные ранее. Но по итогам года эксперты все равно прогнозируют сокращение объема предложения в новостройках.

«После снижения в предыдущие полгода, весной 2023 года «индекс кранов» (показатель отображает, сколько кранов работает на стройках города) вырос до 149 штук. В последние месяцы девелоперы продолжали реализовывать новые проекты и активно строить жилые комплексы, заложенные ранее. За последний квартал число работающих кранов выросло на 9 штук или на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 19%», – сообщил глава аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Для сравнения: в первом квартале 2022 года «индекс кранов» составлял 184, а во втором – 182. С третьего квартала показатель стал сокращаться, указывая на то, что строительный бум в Екатеринбурге спал.

В целом по рынку после активных продаж конца 2022 года с января отмечалось снижение активности, но уже в феврале спрос восстанавливался. Большим стимулом для покупки новостройки сейчас является семейная ипотека. Выбор у покупателей большой: непроданными в новостройках остается 41,5 тысячи квартир (не все они выведены застройщиками в продажу, – прим. ред.). Средняя цена квадратного метра на первичном рынке, по разным оценкам, составляет от 120 до 125 тысяч рублей.

Напомним, ранее эксперты говорили, что к концу 2023 года объем предложения в новостройках сократится на 10%. Девелоперы не будут начинать строительство новых очередей существующих ЖК до тех пор, пока не распродадут объекты в уже сданных домах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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