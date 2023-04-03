Новый рекорд: число непроданных квартир в новостройках Екатеринбурга за год выросло на 41%

Число непроданных квартир на первичном рынке Екатеринбурга выросло до рекордных 44,8 тысячи объектов – это на 41% больше, чем год назад. Прошлый рекорд был установлен в декабре 2022-го: 41,6 тысячи.

«В этот показатель входят как строящиеся, так и введенные в эксплуатацию, но не проданные застройщиком, квартиры. Готовых новостроек пока не очень много – около 3,8 тысячи квартир или 8,5% от общего предложения первичного рынка. За последний год выбор в группе сданных новостроек вырос на 77%. Пока этот навес не сильно давит на продавцов, и они продолжают выводить на рынок новые проекты, – рассказал в своем телеграм-канале начальник аналитической службы Уральской палаты недвижимости, представитель аналитической платформы bnMAP.pro в Екатеринбурге Михаил Хорьков. – В прошедшем месяце были анонсированы продажи новых проектов и корпусов с совокупным проектным объемом более 5 тысяч квартир. Это один из самых больших показателей за последний год. Напомним, среднемесячный объем реализации за последний год составляет около 1,8 тысячи квартир».

Как уже сообщал «Новый День», весной «индекс кранов» в Екатеринбурге вырос до 149 после снижения в конце 2022 года, то есть девелоперы приступили к строительству новых объектов. Ранее представители рынка говорили, что к концу 2023 года объем квартир на первичном рынке может снизиться на 10%, но пока прогнозы не сбываются. По другим оценкам, критический объем непроданных объектов накопится в 2024-2025 году.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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