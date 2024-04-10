Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга становится новее и дороже

В Екатеринбурге продолжается рост цен на вторичном рынке, несмотря на заградительные ставки по ипотеке. Происходит это, в том числе, за счет продажи совсем новых квартир – в домах, построенных 1-3 года назад.

По данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, сейчас средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляет 116 687 рублей. Стоимость жилья увеличилась на 2% за месяц и более чем на 10% за год: в марте 2023 года метр стоил 105 124 рубля. Одна из причин – продажа квартир, которые были построены после 2021 года и многими покупались как инвестиции. Естественно, цена таких объектов выше, чем в старом фонде.

«Доля жилья, введенного в эксплуатацию за последние 3 года, выросла до 14,6% от всего предложения вторичного рынка (год назад это было 13,5% – прим.ред), – сообщает руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в телеграм-канале ReBurg. – Во второй половине прошлого года, на фоне повышенного спроса, данная группа квартир активно выкупалась, но сейчас снова быстро растет. Современное жилье – это самый быстрорастущий сегмент вторичного рынка по объему предложения. В первом квартале 2024 года число таких квартир в нашей базе данных выросло в 1,5 раза. К примеру, количество «хрущевок» и «брежневок» увеличилось лишь на 10-11%».

Всего сейчас на продажу выставлено 2680 объектов на вторичном рынке, их число начало увеличиваться с начала года. В общей структуре «старый» фонд – квартиры в домах, построенных до 2000 года, – сейчас составляет чуть больше половины. 36% квартир на продаже – это объекты, построенные после 2011 года, почти 10% – построенные с 2001 по 2010 годы.

Как ранее писал «Новый День», на первичном рынке стоимость квадратного метра за пять лет увеличилась почти в два раза – до 150 тысяч рублей. В новостройках не распродано более 48 тысяч квартир, из них только 3 тысячи в домах, сданных в эксплуатацию, остальные – в домах, находящихся на разных этапах строительства.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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