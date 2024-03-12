Цены на новостройки в Екатеринбурге выросли почти до 150 тысяч рублей за квадратный метр

К началу марта цены на новостройки в Екатеринбурге выросли до 149 тысяч рублей за квадратный метр. За год показатель увеличился на 26 тысяч, за месяц – на 5 тысяч рублей.

Об этом пишет в своем канале на «Яндекс.Дзен» руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков. По данным эксперта, сейчас девелоперы ищут новые пути для реализации квартир.

«Ажиотаж остался в прошлом, активность снизилась, но показатели первых двух месяцев соответствуют планам и ожиданиям большинства участников рынка, – пишет аналитик. – После любого периода повышенного спроса фиксируется снижение, к тому же начало года – традиционно низкий сезон на рынке жилья. Поэтому результаты продаж в январе-феврале можно охарактеризовать как планово-слабые».

Всего за месяц совершено около 1800 сделок с договорами долевого участия – примерно столько же, сколько в феврале 2023 года, но значительно меньше, чем во второй половине 2023 года (по 4-5 тысяч сделок в месяц). Эксперт предполагает, что спрос будет постепенно расти, хотя и не так стремительно, как ранее.

«Контуры текущих льготных программ действуют до «1 июля», а будущих – пока неизвестны. Рычаг предполагаемой отмены льготной ипотеки сработает и в 2024-м. Но, в отличие от предыдущих периодов, участники рынка не ждут стремительного роста продаж, – сообщил Михаил Хорьков. – На фоне снижения темпов продаж активность девелоперов по выводу на рынок новых проектов остается высокой. Объем предложения снова растет. Количество нереализованных квартир в феврале 2024-го выросло до 47,7 тысячи квартир. Из них менее 3 тысяч квартир сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства».

Как ранее писал «Новый День», за первый месяц 2024 года в Свердловской области банки выдали 2600 ипотечных кредитов на 8,4 миллиарда рублей, что не сильно меньше, чем в прошлом году. Доля кредитов с господдержкой (которые идут на новостройки) составила 66%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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