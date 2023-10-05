Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурге превысили 130 тысяч за квадратный метр

В сентябре на первичном рынке Екатеринбурга цены вновь пошли вверх из-за ажиотажного спроса. В среднем квартира в новостройке теперь стоит 133-135 тысяч рублей за квадратный метр. Покупают в основном 40-метровые однушки и 60-метровые двушки.

Сколько стоят квартиры

В первой половине года на рынке Екатеринбурга цены на новостройки почти не менялись, а вот на вторичном рынке наблюдался «догоняющий» рост. Тогда разрыв стоимости между этими сегментами был 12%. Но в августе и сентябре цены на новые квартиры резко рванули вверх, и сейчас разница в цене удвоилась и составляет 24%, сообщил в своей презентации для форума 100+TechnoBuild руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, партнер bnMAP.pro Михаил Хорьков. Метр жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в среднем стоит 109 тысяч рублей, на первичном – 133-135 тысяч рублей.

Такой рост цен обусловлен повышенным спросом. Итоги сентября еще не подведены, но ожидается, что он будет не хуже августа, когда было продано более 5 тысяч квартир. По итогам восьми месяцев 2023 года продажи выросли на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Что берут покупатели

Предложение квартир в новостройках Екатеринбурга остается рекордным: почти 50 тысяч квартир, из которых 2 тысячи – в сданных домах. Это на 42% выше, чем годом ранее и на 19% – чем в начале года.

Больше всего на рынке компактного жилья: 61% – студии и однокомнатные квартиры, еще 28% – двухкомнатные квартиры. Характерная особенность этого года – покупатели чаще берут двухкомнатные квартиры средней площадью 60 кв. метров: по таким объектам заключены 31% всех сделок (38% от всех проданных метров), их продажи принесли девелоперам 37% выручки. Для сравнения: по продаже студий заключено 18% сделок, трешек – 12%.

Где строится больше всего жилья

По данным аналитика, в этом году заметно расширилась география проектов. 18% всего жилья строится в Академическом, по 9% – на ВИЗе и Уктусе, 7% – на Автовокзале, 6% – в Центре, по 5% – на Юго-Западе и во Втузгородке.

Прогноз

Как ранее писал «Новый День», по прогнозам аналитиков, уже в октябре спрос на новостройки может снизиться. Вслед за этим к концу 2023 года можно будет ждать акции, скидки и дисконты от застройщиков. «В целом импульс для роста цен затухает», – резюмировал ранее Михаил Хорьков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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