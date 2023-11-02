В Свердловской области побит рекорд по объему выданной ипотеки: 33 миллиарда – за месяц

В Свердловской области в сентябре банки выдали ипотечных кредитов на сумму 33 миллиарда рублей – это исторический рекорд за все время существования инструмента. Объем жилищного кредитования вырос на 19% по сравнению с предыдущим месяцем.

На новостройки свердловчане взяли у банков 18,7 миллиарда рублей – на треть больше, чем в августе. На вторичном рынке объем ипотеки, напротив, сократился на 5% и составил 14,3 миллиарда рублей за сентябрь.

А вот потребительских кредитов стали брать меньше, поскольку вслед за ростом ключевой ставки менее выгодными стали и условия займов. В сентябре объем потребительского кредитования в Свердловской области составил 57 миллиардов рублей (минус 9% за месяц). По той же причине вырос объем вкладов, ставки на которые увеличились: впервые за всю историю наблюдений объем депозитов превысил 1 триллион рублей.

«Замедление потребительского кредитования вызвано ростом ставок вслед за ключевой и ужесточением макропруденциальных требований. Банки, выдающие кредит клиенту с высокой долговой нагрузкой, должны резервировать больше собственного капитала для покрытия возможного риска невозврата кредита. Эта мера должна снизить риски избыточной закредитованности населения и уберечь граждан от попадания в долговую яму», – прокомментировал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.

Как ранее писал «Новый День», август и сентябрь на рынке недвижимости в Екатеринбурге был ажиотаж. Уральцы старались купить квартиры по ранее одобренным ипотекам, поскольку ключевая ставка резко начала расти. Особенно много квартир покупалось в новостройках: за август и сентябрь девелоперы реализовали более 10 тысяч объектов из 50 тысяч имеющихся в наличии. Это подстегнуло рост цен: на первичном рынке квадратный метр стоит теперь более 130 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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