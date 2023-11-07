Цены на новостройки в Екатеринбурге к концу года могут снизиться

После двух месяцев ажиотажа на рынке новостроек в Екатеринбурге в октябре эксперты отмечают снижение спроса на квартиры. Договоров долевого участия было заключено меньше, чем в сентябре и августе, хотя цифра по-прежнему остается высокой. Если тенденция сохранится, к концу года некоторые девелоперы могут пойти на снижение цен.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в октябре 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было совершено около 3500 сделок по договорам долевого участия. Это меньше, чем в августе и сентябре, когда показатель превышал 5000, однако по-прежнему больше, чем в 2021 году.

«Предварительные данные за 10 месяцев 2023 свидетельствуют о росте числа ДДУ на 87% к аналогичному периоду прошлого года и на 50% к 2021, – сообщает в телеграм-канале Reburg партнер bnMAP.pro в Екатеринбурге, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. – Повышенный спрос на новостройки не мог не повлиять на ценовую динамику. В предыдущие месяцы по большинству проектов девелоперы имели возможность повышать цены без заметного снижения спроса. Но ориентация на пиковый спрос не дает устойчивого представления о разумном ценовом балансе. Более показательным периодом станет конец года, и мы не исключаем, что скидки и дисконты вернутся в арсенал продавцов. По крайне мере в тех проектах, которые подняли цены на 15-20% и более».

Несмотря на активные продажи 2023 года, на рынке новостроек к началу ноября остаются нереализованными 49 тысяч квартир, из них 2 тысячи в домах, введенных в эксплуатацию, остальные – в строящихся.

Как ранее писал «Новый День», август и сентябрь на рынке недвижимости в Екатеринбурге был ажиотаж. Уральцы старались купить квартиры по ранее одобренным ипотекам, поскольку ключевая ставка резко начала расти. В сентябре банки зафиксировали рекордный объем выданной ипотеки за все время существования жилищного кредитования: в Свердловской области было выдано займов на 33 миллиарда рублей. Ажиотажный спрос подстегнул и рост цен: на первичном рынке квадратный метр стоит теперь более 130 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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