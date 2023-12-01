Банки фиксируют снижение объема выданной ипотеки, но 2023 год все равно будет рекордным

После ажиотажных августа и сентября банки в Свердловской области фиксируют замедление ипотечного кредитования. В октябре разные организации выдали на 25-50% меньше жилищных займов, чем месяцем ранее. На снижение активности клиентов повлияли высокие ставки и повышение минимального размера первоначального взноса до 20%.

Как ранее писал «Новый День», с 1 октября первоначальный взнос по льготным ипотечным программам повысился с 15 до 20%. Ставки на базовые программы тоже выросли до 15-17%, что стало, по сути, заградительным барьером для тех, кто не попадает под условия госпрограмм, либо планирует купить жилье на вторичном рынке. Кроме того, в связи с ужесточением требований Банка России к капиталу кредитных организаций заемщиков стали проверять более тщательно, в частности, ипотеку теперь почти невозможно получить при большой закредитованности. Все это в совокупности привело к сокращению количества и объема выданных жилищных кредитов.

«В октябре в Свердловской области мы зафиксировали замедление ипотечного кредитования: количество сделок сократилось на 23,6% по сравнению с сентябрем и на 13,5% по сравнению с августом. Объемы кредитования сократились на такую же величину. Ставка по базовой ипотечной программе на вторичное жилье и на новостройки составляет от 15,6%», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Сбербанка.

Аналогичная тенденция – в ВТБ: за октябрь жителям Свердловской области было выдано более 780 ипотечных кредитов на сумму свыше 2,8 миллиарда рублей, что почти в два раза меньше сентября (1500 ипотечных кредитов на сумму свыше 6,5 млрд рублей). Средняя рыночная ставка по программам без господдержки в ВТБ сегодня – порядка 17% годовых.

Несмотря на замедление ипотечного кредитования в октябре, в банках уверены: 2023 год станет рекордным как по количеству выданных ипотек, так и по объемам.

«С января по октябрь 2023 года Сбер выдал в Свердловской области 45,6 тысячи жилищных кредитов – это на 85% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем жилищного кредитования увеличился вдвое и за 10 месяцев этого года составил 134,7 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В ВТБ подтвердили, что по объему выданных средств 2023 год уже существенно превосходит прошлогодние показатели. «Даже если учесть общее ожидаемое замедление рынка ипотечного кредитования, которое в том числе упоминает глава Банка России, итоговые показатели 2023 года будут выше прошлогодних, – отметили в пресс-службе финансовой организации. – С начала года банк ВТБ в регионе выдал ипотечных кредитов на сумму более 27 млрд рублей, более 7 тыс. семей получили возможность приобрести новое жилье. По сравнению с 2022 годом количество договоров увеличилось на 49%, общий объем выдач – на 69%».

Добавим, что 2023 год побьет рекорды и по среднему размеру ипотечного кредита. В Сбербанке в этом году он составляет 2,95 миллиона рублей (год назад было 2,5 миллиона), в ВТБ – 4,1 миллиона рублей (+10% за год).

Напомним, в сентябре 2023 года банки в Свердловской области побили абсолютный рекорд по объему выданной ипотеки – 33 миллиарда рублей. На новостройки свердловчане взяли у банков 18,7 миллиарда рублей, на вторичное жилье – 14,3 млрд.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube