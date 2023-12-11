Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга выросло на 91% за год

В последние месяцы года покупателей квартир в Екатеринбурге подстегивает страх роста ставок по льготным кредитам и увеличения минимального первоначального взноса до 30%. Поэтому, несмотря на небольшой спад на рынке, число договоров долевого участия будет рекордным: по итогам 11 месяцев заключено на 91% больше ДДУ, чем было годом ранее.

«После ажиотажного периода августа-сентября 2023 года число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга снизилось, но остается на повышенном уровне. В ноябре-декабре высокая активность покупателей поддерживалась страхами заметной корректировки льготных ипотечных программ и вероятным повышением минимального первоначального взноса. На этом фоне девелоперы города уверенно идут к окончанию года с рекордно высокими показателями», – сообщил в своем телеграм-канале ReBurg руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков.

Сотрудники банков в приватной беседе подтверждают, что под конец года количество желающих оформить ипотеку вновь возросло после октябрьского спада. Люди стремятся выйти на сделку до 1 января, поскольку боятся ужесточения условий кредитования.

Сейчас на рынке новостроек Екатеринбурга продается 49 тысяч квартир, из которых 2 тысячи – в домах, сданных в эксплуатацию. Повышенный спрос на новостройки во второй половине года позволял продавцам регулярно повышать цены, не встречая заметного оттока покупателей. В ноябре 2023 средняя цена сделок выросла до 138 тысяч рублей за квадратный метр, отметил Михаил Хорьков.

Как ранее писал «Новый День», в октябре банки фиксировали сокращение количества и объема выданной ипотеки на 25-50%. По данным Уральского ГУ Банка России, в октябре было оформлено 7369 договоров жилищного кредитования на 24,2 миллиарда рублей. И это больше, чем в октябре 2022 года – на 51% по количеству и 70% по объему. Всего за 10 месяцев 2023 года в Свердловской области банки выдали 63,1 тысячи ипотечных кредитов на сумму 204,4 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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