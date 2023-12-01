С января уральцы взяли ипотеку на 204 миллиарда – в 2 раза больше, чем годом ранее

С начала года в Свердловской области было выдано 63 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 204 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Однако в октябре ипотечное кредитование стало сокращаться.

«С января по октябрь 2023 года банки выдали 63,1 тысячи ипотечных кредитов на сумму 204,4 млрд рублей, в прошлом году за тот же период – 38,6 тысячи кредитов на сумму 111,4 млрд рублей. Главным драйвером в ипотеке являются льготные госпрограммы, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. – Средний срок ипотечного кредита в этом году вырос на 7% и составляет 24 года. Средний размер кредита вырос на 13% – с 2,9 до 3,3 млн рублей».

В Банке России подтверждают, что в октябре количество выданных жилищных займов снизилось по сравнению с рекордным сентябрем 2023-го на 23% по количеству и на 27% по объему: всего свердловчане оформили 7369 договоров на 24,2 млрд рублей. Но если сравнивать с октябрем 2022 года, наблюдается рост.

«По сравнению с прошлым годом количество ипотечных жилищных кредитов выросло на 51%, а объем – на 70%», – сообщили в пресс-службе учреждения.

Как ранее писал «Новый День», крупнейшие банки фиксируют замедление ипотечного кредитования в Свердловской области. В Сбербанке за октябрь было выдано почти на 25% меньше жилищных займов, чем в сентябре, в ВТБ – почти на 50%. Причина – в высоких ставках и повышении первоначального взноса до 20%. Но в обеих кредитных организациях отметили: 2023 год по итогу все равно будет рекордным по объему выданных ипотек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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