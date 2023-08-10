Имеющим кредиты будет сложнее получить ипотеку: осенью в отношении банков введут ограничения

С октября текущего года закредитованным россиянам будет сложнее оформить ипотеку. Банк России повышает требования к капиталу банков, а те, в свою очередь, будут более придирчиво выбирать клиентов. Взять ипотеку с маленьким первоначальным взносом и большими платежами будет проблематично.

Как рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков, в Свердловской области доля просроченной задолженности по ипотеке остается стабильно низкой – 0,4% от общего портфеля в 470 миллиардов рублей. При этом на Урале, как и по всей России, растет число закредитованных заемщиков. У 40% людей, оформивших ипотеку, долговая нагрузка превышает 80% (это соотношение среднего дохода за месяц к сумме ипотечного платежа). И половина всех ипотечных кредитов выданы с первоначальным взносом менее 20%.

В качестве превентивной меры Банк России с 1 мая уже повысил макропруденциальные требования по ипотечным кредитам, где первоначальный капитал не превышает 10-15% (для готового) или 30% (для строящегося жилья). Но этой меры оказалось мало. С 1 октября, а затем с 1 января 2024 года требования к капиталу банков будут дважды ужесточены. С октября надбавки не будут применяться только по льготным кредитам с господдержкой для заемщиков с долговой нагрузкой до 60% и первоначальным взносом от 20%. А с января – только при наличии взноса свыше 30% от стоимости жилья. Таким образом, банки будут более тщательно выбирать потенциальных заемщиков.

«Может ли это затруднить одобрение ипотеки банками? В основном меры направлены на высокорисковых заемщиков с низким первоначальным взносом и высокой степенью закредитованности. Да, им будет труднее получить ипотечный кредит, – ответил Алексей Кориков на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». – Но Банк России не запрещает банкам проводить такие сделки, выдавать кредиты. Здесь банк вправе сам принимать решение, но он будет рассчитывать риски, коэффициенты рисков с учетом новых требований к капиталу. В целом банки будут больше заинтересованы в более платежеспособных заемщиках, не будут стремиться привлечь как можно больше заемщиков. Будут смотреть на потенциал заемщика – на возможность погашения долга».

Ввод ограничений может сказаться и на темпах роста выдачи ипотеки. За первое полугоде 2023-го количество выданной ипотеки выросло на 24% по сравнению с тем же периодом 2022-го. По прогнозам на второе полугодие темпы роста снизятся до 20%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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