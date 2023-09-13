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Среда, 13 сентября 2023, 12:11 мск

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В России вырос первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство России увеличило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме повышения минимального размера первого взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой, в документе говорится о снижении на 0,5 п.п. предельной величины субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках льготных программ.

5 сентября стало известно, что в правительстве России обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Представитель Минфина также добавил, что кабмин обсуждает изменения льготной ипотеки в краткосрочной перспективе. В то же время власти также задумываются над тем, как сделать механизм льготной ипотеки более стабильным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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