В Минфине подтвердили обсуждение изменений в программе льготной ипотеки

В правительстве России обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%. Информацию об этом подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Ну, действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой «маржи» банков. Это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банку», – цитирует чиновника «Прайм». «До 20%, сейчас такое обсуждается», – так Чебесков ответил на уточняющий вопрос журналистов о том, на сколько планируется увеличить первый взнос.

Представитель Минфина также добавил, что сейчас кабмин обсуждает изменения льготной ипотеки в краткосрочной перспективе. В то же время власти также задумываются над тем, как сделать механизм льготной ипотеки более стабильным, отметил он. «Потому что если ставка сильно упадет, то банкам это невыгодно – тогда будет необходимо опять это менять. Это скорее связано с резким повышением ключевой ставки», – резюмировал Чебесков.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что власти намерены ограничить ипотечное кредитование с господдержкой на фоне перегретого рынка. Отмечалось, что размер первоначального взноса по льготной ипотеке может быть увеличен с 15% до 20% при одновременном сокращении субсидии банкам по этой программе на 0,5 процентного пункта.

Как отмечал источник издания, изменение параметров льготной ипотеки должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле-августе.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»