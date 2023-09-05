СМИ: Власти задумали ограничить льготную ипотеку

Правительство России намерено ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами. Власти могут увеличить размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20%. Одновременно кабмин планирует сократить субсидию банкам по этой программе на 0,5 процентного пункта. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники.

Как отмечают собеседники издания, несколько месяцев назад стало понятно, что «льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать». В числе ключевых рисков один из источников обозначил несбалансированность рынка недвижимости и продолжающий рост цен. Поэтому нужно привести спрос в соответствие с темпами роста предложения.

Изменение параметров льготной ипотеки должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле-августе, указал собеседник газеты.

Другой источник, близкий к правительству, подтвердил планы изменить условия по льготной ипотеке, однако не стал уточнять, как именно это будет сделано.

Как сообщал «Новый День», после повышения ключевой ставки Центробанка до 12% российские банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам без льгот и господдержки. Сейчас такие жилищные кредиты обойдутся заемщикам в 13-14% годовых. Средние ставки по льготной ипотеке вдвое ниже.

Москва, Наталья Петрова

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