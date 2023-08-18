Банки повысили ставки по ипотеке до 13-14%

Российские банки начали повышать ставки по ипотечным кредитом после того, как ключевая ставка ЦБ РФ выросла до 12%. Сейчас жилищный кредит без всяких льгот и господдержки обойдется заемщикам в 13-14% годовых.

Сбер

Одним из первых официально о повышении ставки проинформировал Сбер. Изменения в ипотечных программах начнут действовать с 22 августа. По рыночным ипотекам ставки вырастут на 2 пункта – до 13,4% на новостройки и 13,7% на вторичное жилье.

«Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Сбербанка. Отметим, что в прошлый раз Сбер повышал ставку по ипотеке на 0,8% в июле, после повышения ключевой ставки.

Также Сбербанк с сегодняшнего дня повышает минимальную ставку по потребительским кредитам. На первый месяц она составит 4% годовых, далее – от 14,5% годовых.

ВТБ

В ВТБ рыночная ипотека была со ставкой от 11,5%. С 21 августа банк объявил о повышении ставки на два пункта – до 13,5% минимум. Одобренные до 20 августа ипотеки будут выдавать по старым условиям, но одобрение будет действовать только месяц – до 18 сентября.

Условия по льготным программам – семейной, с господдержкой, IT – остаются без изменений. Ставки по потребительским кредитам ВТБ пока не меняет. Скорее всего, корректировка произойдет в начале сентября.

«Газпромбанк»

Официального комментария «Газпромбанка» о повышении ипотечных ставок пока не было. Но сайте кредитной организации уже обновились условия для заемщиков. Обычным клиентам, без льгот, банк предлагает ипотеку под 13,9% годовых – как на новостройки, так и на вторичное жилье. После июльского повышения ключевой ставки ипотеку здесь выдавали под 12,3%.

Другие банки

В «Совкомбанке» ставка выросла до 13,4% как для первичного, так и для вторичного рынка, ранее ставка была около 12%. «Абсолют-банк» поднял ставку до 14,7%, на 2 пункта.

На сайтах остальных банков, которые выдают ипотечные кредиты, условия пока не обновились. Но скорее всего, уже к началу следующей недели займы будут выдаваться под более высокий процент.

Напомним, 15 августа Банк России сразу на 3,5 пункта поднял ключевую ставку. Сегодня она составляет 12%. Решение принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности». Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ ожидается в сентябре. И Центробанк не исключает, что ставка может еще вырасти.







Екатеринбург, Ольга Тарасова

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