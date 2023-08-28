Банки подняли ставки по потребительским кредитам

Российские банки начали повышать ставки по потребительским кредитам после того, как Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. Условия выдачи займов ужесточили уже больше 10 финансовых организаций из топ-50 банков, пишет газета «Известия». По данным платформы «Финуслуги», средняя ставка по необеспеченным кредитам выросла на 0,76 процентного пункта и составила 21,66%.

Так, в Сбербанке среднее значение полной стоимости кредита выросло с 20 до 22%, в Росбанке – с 19,7 до 25,8%, в «Альфе» – с 12,3 до 15,8%, в «Ак Барсе» – с 22 до 29,3%.

Другие крупные банки пока следят за рыночной конъюнктурой, но также допускают рост ставок. В ВТБ данный вопрос обсуждается, сообщили в пресс-службе банка. В МКБ готовятся поменять условия в ближайшее время – в среднем ставки повысятся не более чем на 1-1,5 процентный пункт. В «Открытии» заявили, что будут следить за рынком.

Напомним, что банки повысили ставки по ипотечным кредитам после роста ключевой ставки ЦБ. Как сообщал «Новый День», сейчас жилищный кредит без льгот и господдержки обойдется заемщикам в 13-14% годовых.

Москва, Наталья Петрова

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