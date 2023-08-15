Банк России резко поднял ключевую ставку из-за обвала рубля

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании во вторник, 15 августа, повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов – до 12% годовых. Решение принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», – говорится в сообщении регулятора.

Центробанк заявил о продолжающемся усилении инфляционного давления. «По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», – указал регулятор.

Как отметил Банк России, внутренний спрос превысил возможности расширения производства и сейчас «оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт». Это приводит к усилению эффекта переноса ослабления рубля в цены и росту инфляционных ожиданий.

«В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году», – подчеркнули в ЦБ.

Повышение ключевой ставки «направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», – пояснил регулятор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели».

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 15 сентября 2023 года.

Напомним, регулятор накануне анонсировал внеочередное заседание своего совета директоров по вопросу об уровне ключевой ставки после того, как доллар поднялся выше отметки 101 рубль, а евро превысил 110 рублей, что стало максимальными значениями с марта прошлого года. При этом Банк России заявил, что обвал курса рубля не наносит вред финансовой стабильности.

Ранее помощник президента РФ Максим Решетников заявлял, что основой причиной обвала курса рубля является мягкая денежно-кредитная политика Центробанка.

Москва, Наталья Петрова

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