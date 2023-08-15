Рост ключевой ставки не остановит девальвацию рубля в долгосрочном периоде – экономист

Резкое повышение ключевой ставки не поможет остановить ослабление рубля и снизить инфляцию в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Ранее сегодня Банк России на внеочередном заседании своего совета директоров поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта – до 12% годовых, пояснив, что решение принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

«Поможет ли резкое увеличение ставки в деле остановки девальвации и уменьшения инфляции? На какое-то время – без сомнения, в долгую – нет», – написал экономист в своем телеграм-канале.

«Спрос на импорт стабилен, возврат валюты экспортерами все также по времени не определен (как и ее объем), кредит дорожает, создавая дополнительные издержки потребителям», – пояснил Кричевский.

Как отметил эксперт, Центробанк ЦБ завуалировано обвинил в ослаблении рубля и росте инфляции население России. Кричевский привел цитату из пресс-релиза регулятора о решении повысить ключевую ставку: «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт».

«Другими словами, ЦБ снял с себя ответственность и переложил ее на граждан», – заключил Кричевский.

Ранее помощник президента РФ Максим Решетников заявлял, что основной причиной обвала курса рубля является мягкая денежно-кредитная политика Центробанка.

Надо отметить, что рубль отреагировал на решение Банка России по ключевой ставке, возобновив снижение после заметного утреннего роста. На открытии торгов на Московской бирже курс доллара снижался на 5 рублей, до 92,6 рубля, а евро упал на 3 рубля, до 103,75 рубля. Позже обе валюты отыграли падение и после объявления ЦБ о повышении ключевой ставки возобновили рост.

На 11:52 мск доллар торгуется на уровне 98,06 рубля, что на 39 копеек выше предыдущего закрытия торгов, евро достиг 107,08 рубля (+25 копеек).

Как отметили аналитики «БКС Мир инвестиций», комментируя решение ЦБ по ключевой ставке, регулятор ограничился исключительно решением по ставке, тогда как «с точки зрения эффективности» для стабилизации курса рубля необходимо принятие комплекса мер, «включающих введение ограничений на движение капитала, увеличение интервенций и т.д.». «Действие ставки видится более растянутым во времени – транслирующимся преимущественно через торговые потоки», – полагают эксперты.

«В первую очередь нужно корректировать нормативы возврата экспортной выручки и возвращать ограничения на вывоз капитала. Экспортные потоки позволят нарастить предложение валюты на рынке, а трансграничные барьеры будут способствовать снижению спроса на валюту – в итоге рынок сможет сбалансироваться, а рубль – восстановиться», – отметил аналитик «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.



Со своей стороны аналитики InvestFuture заявили, что ЦБ «не предоставил убедительного аргумента для краткосрочного укрепления рубля». Они прогнозируют дальнейшее ослабление нацвалюты России в течение недели.

«Учитывая отсутствие упоминаний о дополнительных мерах для поддержки рубля в пресс-релизе [Банка России], рост ставки в ближайшее время может не остановить девальвацию. Спекуляции, вероятно, продолжатся, пока не начнут поступать увеличившиеся экспортные доходы из-за высоких цен на нефть», – считают аналитики.

Москва, Наталья Петрова

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