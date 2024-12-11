Центробанк повысил курс доллара ещё почти на 3 рубля

Центробанк РФ значительно повысил официальные курсы основных валют на завтра, 12 декабря. Доллар подорожает более чем на 3 рубля.

Как следует из данных ЦБ, курс американской валюты повышен на 3,24 рубля – до 103,2707 рубля, европейской – на 2,36 рубля до 108,5588 рубля.

Официальный курс юаня увеличен на 19,73 копейки до 13,8539 рубля.

Как отмечают аналитики, ослаблению рубля способствует традиционное для конца года увеличение расходов госбюджета, а также всплеск потребительской активности в преддверии праздников. В результате повышается спрос на импорт, а значит, и на иностранную валюту.

«Предложение инвалюты может оставаться ограниченным как из-за недавних санкций США против российских банков, так и на фоне просевшего экспорта. Давление на него оказывают санкционные ограничения и относительно низкие котировки нефти», – пояснили аналитики «БКС Экспресс».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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