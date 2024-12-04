Краткосрочный эффект: Центробанк ещё сильнее понизил курсы основных валют

Банк России вновь понизил курсы основных валют. Завтра, 5 декабря, доллар и евро подешевеют почти на 2 рубля.

Официальный курс доллара установлен на уровне 104,2361 рубля, евро – 110,2041 рубля.

Курс юаня понижен на 29,8 копейки – до 14,2565 рубля.

Аналитики «БКС Экспресс» обращают внимание, что укрепление рубля в ближайшее время наверняка остановится. Препятствием может стать завершение действия эффекта нормализации ситуации с поступлением иностранной валюты от экспорта, которая ухудшилась после введения санкций против «Газпромбанка».

Вместе с тем усиливать давление на российскую валюту будет фактор внешней торговли. «Это обусловлено сокращением поставок сырья за рубеж из-за санкций и геополитики, а также снижением его стоимости на мировых рынках. В то же время спрос на импорт остается высоким на фоне свойственного концу года роста трат госбюджета и компаний, а также предпраздничных покупок граждан», – говорится в отчете экспертов.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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