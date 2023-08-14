Орешкин спрогнозировал нормализацию курса рубля в ближайшее время

Стабилизация курса рубля ожидается в ближайшее время. Российской экономике нужна сильная национальная валюта. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики – сильный рубль», – пишет Орешкин в авторской колонке для ТАСС.

По его словам, основная причина падения курса рубля – мягкая денежно-кредитная политика (ДКП). При этом Центробанк РФ обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию.

Орешкин считает, что ключевую роль в разгоне спроса сыграло кредитование компаний и населения. Такой вывод можно сделать, исходя из структуры формирования денежной массы.

Как сообщал «Новый День», курс доллара на торгах на Московской бирже в понедельник превысил 100 рублей. Это максимум с весны 2022, следует из данных торговой площадки. Евро торгуется вблизи отметки 110 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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