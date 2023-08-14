Биржевой курс доллара превысил 100 рублей, евро – почти 110

Курс доллара на торгах на Московской бирже в понедельник превысил 100 рублей, следует из данных торговой площадки. Это максимум с весны 2022. Евро торгуется вблизи отметки 110 рублей.

По состоянию на 09:13 мск, курс доллара вырос на 1 рубль и достиг 100,43 рубля. Курс единой европейской валюты к этому времени поднялся до 109,75 рублей, что на 98 копеек выше цены закрытия торгов в пятницу, 11 августа.

«После пробития уровня 100 рублей доллар может достичь зоны 104-105 рублей», – спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов (цитата по «Прайм»). Эксперт не ожидает существенных изменений в динамике рубля в ближайшее время. «Фундаментальная ситуация для национальной валюты не изменилась», – отметил он.

В числе основных факторов ослабления рубля Антонов указал снижение торгового профицита, высокую геополитическую напряженность, рост спроса на валюту в период отпусков и приостановку валютных интервенций ЦБ. Ослабление рубля, как ожидает аналитик, может замедлиться ближе к концу августа «из-за подготовки экспортеров к уплате налогов».

Как отмечается в аналитическом обзоре «БКС Мир инвестиций», «без должных шагов властей» переломить ситуацию с девальвацией рублей «будет проблематично».

«Учитывая структуру экономики, где значительный вес имеет импорт, девальвация рубля активизирует эффект импортируемой инфляции, и цены со временем растут по всей цепочке, а это негатив для реально располагаемых доходов населения», – указывают эксперты. Более того, отмечают они, «высокая волатильность курса затрудняет процесс планирования бизнес-процессов, <…> ожидания корпораций и частного сектора ухудшаются».

С начала года доллар прибавил в стоимости почти 30 рублей, европейская – 33. На прошлой неделе аналитики предупреждали, что без вмешательства финансовых властей в ближайшее время доллар может пробить отметку в 100 рублей.

Эксперты возложили на Центробанк ответственность за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне роста инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их мнению, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство».110

Москва, Наталья Петрова

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