Выглядит, как вредительство: эксперт оценил «валютный маневр» ЦБ и минфина РФ

Последовательное обрушение курса рубля выглядит, как явное вредительство неолиберальных финансистов министерства финансов и Банка России. Об этом в комментарии РИА «Новый День» сказал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, решение минфина РФ о начале покупки иностранной валюты на внутреннем рынке можно трактовать как обещание бороться против рубля еще, как минимум, месяц.

«Вообще непонятно на протяжении многих лет, почему Минфин занимается этими вопросами… В принципе это сфера ответственности Банка России – покупка, продажа, запас валюты, создание резервов и так далее. Зачем Минфину это всё? Зачем это бюджетное правило, которое на самом деле очень вредит российской экономике, потому что оно подавляет рост экономики внутри страны, подрывает спрос, и малый и средний бизнес страдают в результате. Непонятно, почему нельзя использовать другие способы наполнения бюджета? В частности, предоставить Банку России в аренду ценные бумаги, имеющиеся у правительства – например, акции Сбербанка. Дать им в аренду на полгода и получить необходимые деньги на закрытие бюджетной дыры. Идет война… В принципе, такой способ приемлем. Зачем нужно обязательно прибегать к инструментам, которые имеют сразу же негативное влияние на экономику?» – высказал недоумение Колташов.

Экономист обратил внимание, что «жуткая силуановская девальвация на 80%» подрывает доверие к рублю, на восстановление которого потребуются годы. «Да мы обошли Турцию по девальвации лиры. На 80%! Она ведь явилась шоковой для экономики и для граждан. Она резко оборвала доверие к рублю. Несмотря на западные санкции, в первой половине 2022 года вернулось это доверие. А сейчас какое доверие к рублю? Теперь нужны годы, чтобы восстановить это доверие по-настоящему», – констатировал он.

«Зачем нужно еще обваливать рубль на дорожающей нефти? Вот это открытый вопрос, обращенный большей частью, конечно, к главе Минфина Антону Силуанову. Хорошо, вы скупаете валюту. Тогда объясните: почему правительство не требует продажи валютной выручки от компаний-экспортеров? С какой целью они должны сидеть в иностранной выручке – ждать, когда рубль будет полностью обвален до удобного уровня или вообще в принципе не работать с рублем? Это же в принципе отношение к российской экономике и гражданам России как к периферийной области – мы здесь берем что-то, но в принципе мы работаем в иностранных валютах и нам рубль и российский рынок не интересен, мы только тут ресурсы берем – вот наш бизнес такой. Почему создается валютный голод, из-за которого валится рубль? Причем, возникают волны панических настроений у граждан, которые в результате ничего не хотят покупать, кроме иностранной валюты. Зачем вы это все делаете? Это же явно выглядит как вредительство, потому что нет никаких вменяемых объяснений», – отметил эксперт.

В то же время Колташов обратил внимание, что позиция Минфина и ЦБ о свободном плавающем курсе рубля может отправить нацвалюту только на дно. «У рубля был бы свободный курс, если бы российские компании жили в рублевой зоне, и можно было бы говорить, что курс образуется рыночным образом. Единственное, что было бы заблокировано – это игра против рубля. Но положение не таково. По сути, сегодняшнее заявление Минфина (о начале покупки валюты) – это сигналы к обрушению рубля. Это можно трактовать, как обещание играть против рубля и бороться против рубля еще месяц, как минимум. Таким образом можно добороться и до 110 рублей за доллар. А почему нет? Если вы не только не пресекаете спекулянтов, играющих против рубля, но вы и сами становитесь игроком против рубля в ситуации для рубля очень нехорошей, а кто тогда на стороне рубля? Это не компании-экспортеры с валютной выручкой, не Банк России, не Минфин, не граждане, которые перепуганные закупали наличную иностранную валюту с лета-осени прошлого года. А кто тогда, кто будет на стороне рубля?» – сказал Колташов.

«Это такое настоящее свободное плавание на дно, потому что у рубля нет союзников. Силуанов сказал: у рубля нет друзей, условно, союзников. За рубль – никто! Эти заявления поразительны. На стороне рубля никого не осталось!» – подчеркнул экономист.

«Не знаю, что должно произойти, чтобы финансовая политика поменялась. Мне кажется, все уже случилось на обвале рубля 2014 года. Они (чиновники Минфина и ЦБ) десять лет пересидели. Они свою некомпетентность показали еще в 2013 году в преддверии бури, когда уже все финансовые тучи собрались… Что они говорили? Что все нормально, естественное замедление, ничего страшного не будет, с рублем все будет хорошо и нефтью – будет $200 за баррель… и началась вторая волна мирового кризиса. Они же вообще не понимали, что происходит… Их эпоха ушла в 2014 году, их время ушло», – считает Колташов.

Сегодня Минфин впервые в этом году объявил о переходе к покупке валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 7 августа по 6 сентября. При этом на Московской бирже в ходе торгов курс доллара достигал 94,6325 рубля, евро – 103,40. Накануне национальная валюта за день обесценилась на 1,5%, впервые превысив уровень 28 марта 2022 года.

Банк России повысил на завтра, 4 августа, официальный курс доллара почти на 94 копейки до 93,7792 рубля, евро – до 102,5310 (+60,42 копейки). Этот уровень стал рекордно высоким с начала 2023 года.

Сегодня лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявил, что ослабление рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической борьбы Запада против России под руководством нашего ЦБ, который, по его оценке, является крупнейшим «иноагентом» в РФ. По его словам, цель этой политики – дальнейшее обнищание россиян.

Москва, Мария Соколова

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