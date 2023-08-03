Минфин РФ впервые в 2023 году объявил покупке валюты на внутреннем рынке

Минфин РФ впервые в этом году объявил о переходе к покупке валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Как говорится в сообщении министерства, на эти цели будет направлено 40,5 млрд рублей нефт6егазовх сверхдоходов.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2023 года в размере 73,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2023 года составило -32,7 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд рублей», – говорится в сообщении Минфина.

В министерстве пояснили, что покупка валюты будет проводиться с 7 августа по 6 сентября. «Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 млрд рублей», – уточняется в сообщении.

С учетом операций Банка России в рамках бюджетного правила чистый объем продаж валюты в августе составит 0,5 млрд рублей в день. Ранее минфин ежемесячно сообщал о планах по продаже валюты на внутреннем рынке.

Ранее сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники отмечала, что из-за сильного падения рубля Минфин не будет в ближайшие месяцы покупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы в рамках бюджетного правила. В нынешней ситуации интервенции могут оказывать дополнительное давление на курс рубля.

Накануне на биржевых торгах продолжилось падение рубля, начавшееся с середины прошлой недели. Курс евро поднимался до 103 рублей, доллар превысил 94 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Юань торговался выше 13 рублей впервые с 14 апреля 2022 года. За день национальная валюта обесценилась на 1,5%.

Сегодня лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявил, что ослабление рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической борьбы Запада против России под руководством ЦБ, который, по его оценке, является крупнейшим «иноагентом» в РФ.

Москва, Мария Соколова

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