СМИ: Минфин из-за падения рубля откажется от покупки валюты

Минфин не будет в ближайшие месяцы покупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы согласно бюджетному правилу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Причина такого решения – сильное ослабление курса рубля в последние месяцы. В такой ситуации интервенции могут оказывать дополнительное давление на курс рубля.

Как отметил источник газеты, нефтегазовые сверхдоходы за август будут направлены на финансирование дефицита, что позволит замедлить темпы использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Собеседник издания не ожидает, что до конца этого года закупки валюты по бюджетному правилу будут возобновлены.

Согласно модифицированному бюджетному правилу, Минфин при помощи Центробанка закупает в ФНБ юани и золото, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень. В обратном случае идет продажа средств из резерва на величину разницы между фактическими поступлениями и «базой», напоминает газета.

Банк России и Минфин вернулись на валютный рынок в январе 2023 года, однако продавали только юани. С 1 августа Центробанк начал дополнительно продавать валюту из ФНБ.

Накануне продолжилось падение рубля на биржевых торгах, начавшееся с середины прошлой недели. Курс евро поднимался до 103 рублей, доллар превысил 94 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Юань торговался выше 13 рублей впервые с 14 апреля 2022 года.

По мнению аналитиков, давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на инвалюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта.

Москва, Наталья Петрова

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