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Среда, 2 августа 2023, 18:24 мск

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Доллар на бирже подорожал до 94 рублей, евро – почти 103

Сегодня во второй половине дня биржевой курс американской валюты превысил отметку в 94 рубля, что является максимальным уровнем с весны 2022 года после начала специальной военной операции. В то же время, как следует из данных Мосбиржи, европейская валюта подорожала до 103 рублей.

К 18:00 на биржевых торгах максимальный курс «американца» достигал 94,32 рубля, «европейца» – 103 рублей.

Финансовые аналитики обратили внимание, что активное ослабление рубля продолжается с середины прошлой недели. При этом фактор поддержки со стороны выросших цен на нефть полностью игнорируется.

«В среду курс доллара растет к рублю на 1,5%. В последний раз на этих уровнях пара USD/RUB торговалась в марте 2022 г. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта», – отмечают эксперт «БКС – Экспресс».

С начала года доллар подорожал почти на 25 рублей, евро – на 29. Официальный курс «американца» на завтра, 3 августа, составит 92,8410 рубля, «европейца» – 101,9268.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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