В Госдуме назвали Банк России «иноагентом»: выполняет западный план по обвалу курса рубля

Ослабление курса российского рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической войны Запада против России. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его оценке, ответственность за обвал курса национальной валюты лежит на руководстве Банка России, который является крупнейшим иноагентом в РФ.

«После того как стало ясно, что Россия сумела противостоять санкциям, Запад стал искать другие способы подрыва нашей экономики. И нашел. Дешевеющий рубль влечет за собой рост цен и обнищание населения, сжатие спроса и рост издержек для бизнеса. И, в отличие от санкций, девальвация рубля не грозит Западу побочными эффектами, а наши главные козыри – огромные ресурсы, дешевые энергоносители – в данном случае нам не помогут», – констатировал Миронов.

Политик подчеркнул, что объяснения причин девальвации рубля со стороны Центробанка и Минфина не выдерживают критики. «Господин [глава Минфина Антон] Силуанов договорился до того, что виноваты курортники, скупившие валюту. Хоть плачь, хоть смейся. Ссылки на торговый баланс – такие же отговорки для дилетантов. В 2021 году показатели были похожие, нефть стоила еще меньше, а рубль был стабилен. Более того, в июле нефть резко подорожала, а рубль продолжает падать. И тому есть причины», – пояснил он, обратив внимание на очередную спекулятивную атаку на российскую валюту.

«В последние месяцы аналитики отмечают, что на валютном рынке происходят подозрительные операции и в целом ведется целенаправленная игра против рубля. И такая игра невозможна без участия самого главного игрока – Центробанка и его кредитных ресурсов. Рубль не просто не поддерживают – его целенаправленно топят», – заявил Миронов.

Как считает лидер «эсеров», Банк России фактически является крупнейшим в РФ «иностранным агентом». «Независимый» Центробанк – зло, и в критический момент это может сыграть роковую роль. В глобальной финансовой империи доллара, жестко управляемой из единого центра, независимость – иллюзия. Если ЦБ не встроен в систему российского государства, значит – у него другие хозяева, и он выполняет их волю. И, к сожалению, делает это успешно», – заключил Миронов.

Накануне курс доллара вырос до максимального уровня с весны 2022 года после начала специальной военной операции и достиг в ходе торгов 94,32 рубля. За день национальная валюта обесценилась на 1,5%. Евро подорожал до 103 рублей. С начала года курс доллара вырос почти на 25 рублей, евро – на 29.

Сегодня на Московской бирже после 11:30 курс «американца» держится в районе 93,5 рублей, «европейца» – порядка 102,10 рубля.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 92,8410 рубля, евро – 101,9268.

Москва, Мария Соколова

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