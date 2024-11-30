Путин назвал новые цели «Орешника», курс рубля упал, в ВСУ призвали срочно мириться с Россией – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Последняя неделя ноября запомнится обсуждением передачи ядерного оружия Украине в западных странах и угрозами ответных мер от России на подобный шаг. Путин назвал некоторые цели для «Орешника» и призвал не паниковать из-за обвала курса рубля.

Ответ недели – Россия разбила военные объекты ВСУ в ответ на удары дальнобойными ракетами

ВС РФ ударили по местам размещения систем западного дальнобойного оружия в Сумской, Одесской и Харьковской областях в ответ на атаки киевского режима вглубь территории России. Целями атак стали позиции ВСУ, пусковые установки РСЗО и другие военные объекты, а также точки энергетической системы, обслуживающие ВПК Украины.

Президент США Джо Байден возмутился, что Россия посмела ответить ракетными атаками на удары по своим территориям. В Кремле посоветовали Киеву ожидать новых массированных ударов по военным объектам, если киевский режим решит вновь применить дальнобойное иностранное вооружение.

Предупреждение недели – «Орешник» могут нацелить на центры принятия решений в Киеве

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что «Орешником» могут ударить по центрам принятия решений в Киеве. Эти объекты находятся в списке возможных целей для новой российской ракеты средней дальности. Минобороны РФ и Генштаб еще выбирают новые цели на Украине, и продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства не добавляют Киеву шансов. Путин напомнил, что киевский режим неоднократно пытался атаковать объекты государственной важности в Москве и Санкт-Петербурге.

Откровения недели – Запад признал, что отмывает деньги и воюет чужими руками на Украине

Политики в Польше признались, а экс-помощник президента США Майкл Флинн подтвердил, что Запад ведет на Украине «огромную отмывочную операцию». Порядка 50% выделенных на поддержку киевского режима сумм разворованы. Как раз на этой неделе в Верховной раде Украины потребовали уволить министра обороны Рустема Умерова в связи с обвинениями в коррупции.

Не менее интересное признание сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что Запад воюет с Россией «чужими руками» и призвал дать в эти руки ядерное оружие, которое Украина могла бы использовать сегодня.

Падение недели – курс рубля снова рухнул

За последние десять дней официальный курс доллара вырос почти на 10 рублей – до 109,57 рубля, евро – до 116,14 рубля. Президент РФ Владимир Путин заверил россиян, что причин для паники нет. У Центробанка есть все инструменты, чтобы держать под контролем ситуацию, сложившуюся под влиянием «факторов сезонного характера». В их числе президент назвал цены на нефть.

Эксперты пояснили, что в России началась очередная волна девальвации рубля, которая позволит властям пополнить госбюджет. Вот только обычных граждан ожидает новый скачок цен. После введения новых санкций, которые Запад обсуждает, возможно новое ослабление рубля.

Уступки недели – в ВСУ призвали срочно мириться с Россией даже ценой территорий

В начале недели украинские офицеры рассказали СМИ, что 70% военных в рядах ВСУ готовы смириться с потерей части территорий Украины ради окончания конфликта. Военные пожаловались на медленно пополнение и плохое качество «свежих сил».

К концу недели западные СМИ писали о кошмарной ситуации на фронте. После визита в Донбасс один из журналистов рассказал, что в ВСУ многие только и ждут начала переговоров и скорейшего завершения конфликта.

Обсуждение недели – Запад заговорил о передаче Украине ядерного оружия

Ряд чиновников в странах Запада предложил вернуть Украине ядерное оружие. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что подобный шаг станет госизменой со стороны президента США Джо Байдена. Она назвала безумием подобную инициативу и предположила, что в белом доме готовы начать ядерную войну, только бы не отдавать власть Дональду Трампу.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил использовать все имеющиеся средства поражения при появлении у Киева ядерного оружия. Он подчеркнул, что у Москвы просто не останется выбора.

Решение недели – Шольца выдвинули на переизбрание на пост канцлера

Несмотря на разногласия в правительстве Социал-демократическая партия Германии единогласно выдвинула Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ. Сопредседатель партии Саския Эскен заявила, что «принципиальный и решительный характер» поможет Шольцу переизбраться. Предполагается, что соперниками Шольца станут кандидат от оппозиционного ХДС Фридрих Мерц, от партии «Зеленые» – вице-канцлер и министр по делам экономики и изменения климата Роберт Хабек. Партия «Альтернатива для Германии» обсуждает кандидатуру своего лидера Алисы Вайдель.

© 2024, РИА «Новый День»

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