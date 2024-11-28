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Четверг, 28 ноября 2024, 19:08 мск

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Путин предупредил Запад о жестких последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Фото из архива сайта kremlin.ru

При появлении у Киева ядерного оружия Москва использует все имеющиеся средства поражения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане по итогам государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ.

«Как и когда, каким оружием – это будет зависеть от тех объектов поражения, который будет выбирать Генеральный штаб Министерства обороны, потому что для каждого объекта будет использован свой подходящий для этих целей инструмент», – подчеркнул глава российского государства.

При этом Путин отметил, что другого выбора у Москвы нет. «Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения – все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом», – констатировал российский лидер.

Как пояснил президент РФ, Киев не способен самостоятельно разработать ядерное оружие. «Что-то грязное, – как говорят, «грязную бомбу», отходы с атомных электростанций, – можно собрать, конечно», – уточнил Путин.

Астана, Анастасия Смирнова

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