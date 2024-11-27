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Среда, 27 ноября 2024, 17:50 мск

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Новая девальвация рубля: впереди – рост цен и ключевой ставки

В России началась очередная волна девальвации рубля. Как пояснил в комментарии РИА «Новый День» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев, этот процесс позволит финансовым властям пополнить госбюджет, но при этом россиян ожидает новый виток роста цен.

«Причин такого ослабления рубля несколько. По сути это микс факторов, который наложился практически одновременно. Это и ограничения по валюте из-за санкций, это и политические риски, это и ухудшение внешнеторговых условий ведения бизнеса. Индия и Китай не активно закупают энергоресурсы. Экспорт упал», – уточнил он.

«Последствия тут стандартные. Для бюджета это позитив, так как идёт его наполнение. Для населения негатив, который заключается в росте цен», – пояснил эксперт.

По его оценке, дальнейшие перспективы падения рубля и продолжительность его обвала будут зависеть от санкционного давления на фоне подготовки Западом новых ограничений.

«По заявлениям финансовых властей курс рубля находится в зоне контролируемого ослабления. Вероятно, превышение уровня в 110-115 рублей за доллар будет зоной, на которой ЦБ начнёт реагировать. Вначале, вероятно, это будут словесные интервенции. Если они не будут иметь эффекта, тогда на заседании совета директоров Центробанка придётся повышать базовую ставку. Насколько это будет эффективно, будет видно в новом году», – отметил Алиев.

Согласно последним данным биржевых индикаторов, курс доллара на Forex сегодня достиг 114 рублей, евро – превысил отметку 120 рублей.

Центробанк накануне повысил официальный курс доллара на 27 ноября до 105,06 рубля, евро – до 110,49 рубля.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЦБ РФ

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