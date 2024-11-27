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Среда, 27 ноября 2024, 19:39 мск

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Девальвация: Центробанк резко поднял курсы иностранных валют

Банк России повысил курсы основных валют до рекордных с 2022 года значений по отношению к российскому рублю. Завтра, 28 ноября, официальный курс доллара превысит 108 рублей, евро – 113.

В частности, курс американской валюты подорожал почти на 3 рубля – до 108,0104, евро вырос в стоимости на 2,6 рубля – до 113,0947. Китайский юань будет стоить 14,8382 рубля.

Примечательно, что сегодня биржевые индикаторы Forex фиксировали курс доллара на уровне 114 рублей, евро – превышал отметку 120 рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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