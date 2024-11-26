В Конгрессе назвали безумием и изменой возможную передачу Украине ядерного оружия

Передача Украине ядерного оружия станет госизменой со стороны президента США Дж Байдена, заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она назвала безумием подобную инициативу.

«Это безумие и полностью неконституционно, возможно, это акт государственной измены. Это должно быть немедленно прекращено!» – написала Грин в соцсети.

Она задалась вопросом, не пытается ли Байден начать ядерную войну, чтобы не отдавать власть избранному президенту Дональду Трампу.

Ранее западные СМИ сообщили, что ряд чиновников в странах Запада предложили вернуть Украине ядерное оружие. При этом, издания признали, что такой шаг грозит «серьезными последствиями».

В середине октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой принятию страны в НАТО. Президент РФ Владимир Путин назвал заявление очередной провокацией и пригрозил «соответствующей реакцией». «Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил президент РФ.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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