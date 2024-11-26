Передача Украине ядерного оружия станет госизменой со стороны президента США Дж Байдена, заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она назвала безумием подобную инициативу.
«Это безумие и полностью неконституционно, возможно, это акт государственной измены. Это должно быть немедленно прекращено!» – написала Грин в соцсети.
Она задалась вопросом, не пытается ли Байден начать ядерную войну, чтобы не отдавать власть избранному президенту Дональду Трампу.
Ранее западные СМИ сообщили, что ряд чиновников в странах Запада предложили вернуть Украине ядерное оружие. При этом, издания признали, что такой шаг грозит «серьезными последствиями».
В середине октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой принятию страны в НАТО. Президент РФ Владимир Путин назвал заявление очередной провокацией и пригрозил «соответствующей реакцией». «Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил президент РФ.
Вашингтон, Наталья Рязанова
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