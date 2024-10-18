Путин назвал провокацией заявления о ядерном оружии на Украине

Президент РФ Владимир Путин считает провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия. Выступая на встрече с представителями СМИ стран БРИКС, глава государства подчеркнул, что любой шаг в этом направлении повлечет за собой соответствующую реакцию Москвы.

«Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет», – сказал Путин

«Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у РФ. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил президент РФ.

По его словам, Россия в состоянии отследить любые попытки создания Украиной ядерного оружия. «Это утаить невозможно <...> Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», – пояснил Путин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой вступлению в НАТО. Почти сразу же немецкая пресса со ссылкой на источник сообщила, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. После этого Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте утверждал, что украинские власти не собираются создавать ядерное оружие.

Москва, Светлана Антонова

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