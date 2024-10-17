Зеленский грозится ядерным оружием, если Украину не возьмут в НАТО

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза продолжил шантажировать западных партнеров. Он опять поднял вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, альтернативой которому назвал собственное ядерное оружие.

По его словам, эта тема поднималась в разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом.

«В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем в НАТО», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

«Какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов», – добавил он.

Примечательно, что в западных СМИ уже появились публикации о том, что киевский режим якобы всерьез рассматривает возможность «восстановления» собственного арсенала ядерного оружия. Немецкая пресса считает, что заявление Зеленского является реальной угрозой.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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