Зеленский просит НАТО отправить своих военных на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к западным государствам готовить военные бригады для отправки в зону боевых действий. Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», – цитируют заявление Зеленского украинские СМИ.

Комментируя ядерные перспективы Украины, Зеленский подчеркнул, что Киев не ведет разработку ядерного оружия и не планирует создать такое оружие.

Примечательно, что ранее в НАТО заявляли не намерены отправлять свои войска на Украину, чтобы не вступать в прямое боестолкновение с РФ, несмотря на воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о готовности предоставить Киеву французские армейские подразделения.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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