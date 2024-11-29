В Кремле подтвердили возможность новых массированных ударов по военным объектам Украины

Новые массированные удары по военным объектам Украины возможны в случае использования Киевом дальнобойного иностранного вооружения для атаки территории России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом, и в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ», – пояснил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

«Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа, и эта практика, как разъяснил вчера президент России, будет продолжаться», – подчеркнул Песков.

Москва, Светлана Антонова

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