Кандидатура Шольца официально выдвинута на пост канцлера ФРГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) единогласно выдвинула действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на эту должность на предстоящих досрочных выборах в бундестаг, которые пройдут в феврале 2025 года.

В СДПГ также обсуждали возможное выдвижение кандидатом в канцлеры министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, но в последний момент тот отказался баллотироваться. Решение о кандидатуре Шольца должно быть утверждено на партийной конференции 11 января.

Сопредседатель партии Саския Эскен, объясняя повторное выдвижение канцлера, заявила, что Шольц является подходящим кандидатом на эту должность, поскольку обладает «принципиальным и решительным характером».

Выступая сегодня на пресс-конференции, Шольц вновь заявил о необходимости поддержки Украины, но при этом отверг возможность разрешения дальнобойных ударов по России и поставки Киеву ракет Taurus.

Предполагается, что соперниками Шольца станут кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и претендент от партии «Зеленые» – вице-канцлер и министр по делам экономики и изменения климата Роберт Хабек. Партия «Альтернатива для Германии» обсуждает возможность выдвижения на пост канцлера своего лидера Алисы Вайдель.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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