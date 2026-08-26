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Военный самолет США подал сигнал бедствия над Белградом

Американский военный самолет подал сигнал бедствия и развернулся над Европой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на канал с оперативной информацией об авиационных происшествиях.

Самолет Boeing C-17 Globemaster III вылетел из немецкого города Шпангдалем и подал сигнал бедствия недалеко от Белграда. В этот момент борт находился на высоте 8 тысяч метров.

Спустя некоторое время воздушное судно совершило посадку в аэропорту вылета. Что стало причиной экстренного приземления, не сообщается.

Белград, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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