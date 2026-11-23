Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность ростом числа случаев заражения устойчивой к лекарствам супербактерией в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Европейском союзе число случаев инфекций кровотока, вызванных Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам – мощным антибиотикам, которые обычно приберегают для самых тяжелых случаев, – в 2025 году оказалось на 72% выше, чем в 2019-м», – подчеркнули в ВОЗ.

Ранее ЕС ставил целью к 2030 году снизить устойчивость супербактерии к карбапенемам на 5% по сравнению с нынешним показателем. Согласно данным, полученным от 43 стран в Европейском регионе, в десяти государствах половина или более выявленных бактерий этого вида устойчивы к карбапенемам. Речь идет о странах юга и востока Европы.

Klebsiella pneumoniae ускоренными темпами распространяется в медицинских учреждениях ЕС. Супербактерия выработала устойчивость почти ко всем существующим антибиотикам. Заразиться ею можно только контактно: через руки и медоборудование. Главный риск патоген представляет для пациентов стационаров.

Женева, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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