Причин для паники из-за обвала рубля нет – Путин

Ситуация с колебаниями курса рубля находится под контролем и причин для паники нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. По его словам, Центробанк обладает необходимыми инструментами для влияния на обстановку.

«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера. Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет», – сказал глава государства.

Комментируя дискуссию о негативном влиянии высокой ключевой ставки, Путин дал понять, что окончательное решение будет за Центробанком. «Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5% иметь ключевую ставку в 21% слишком много, это завышенная ставка. Если вы говорите о том, что цены подрастают, значит, все-таки необходимо подумать, завышенная это ставка или нет», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку. Да, они есть, это различные инструменты Центрального банка по регулированию банковской сферы», – добавил Путин, отметив, что речь идет о требованиях к ликвидности банков, выдаче кредитов и т.д.

«Но именно специалисты Центрального банка в соответствии с действующим законом Российской Федерации должны принимать окончательное решение», – подчеркнул глава государства.

Отметим, что за последние десять дней официальный курс доллара вырос почти на 10 рублей – до 109,5782 рубля, евро – до 116,1410.

Астана, Анастасия Смирнова

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