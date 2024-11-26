В Верховной раде потребовали отставки министра обороны Украины

В Верховной раде Украины зарегистрировал проект постановления об отставке министра обороны Рустема Умерова. Поводом стали обвинения в коррупционных преступлениях.

Министру вменяют причастность к производству бракованных боеприпасов, а также заявляют о его некомпетентности на фоне провала украинских войск на фронте.

Ранее сегодня в украинской прессе появились сообщения, что министерство обороны Украины расследует поставку в ВСУ бракованных мин. Речь идет о браке в общей сложности не менее 100 тысяч боеприпасов. Отмечается, что мины не разрываются после выстрела, застревают в стволе миномета или падают просто рядом с ним.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube